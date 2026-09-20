अंतरराष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता: शाहजहांपुर की खुशी ने जीता स्वर्ण पदक, तुर्की में ईरान की पहलवान को दी पटखनी
शाहजहांपुर के जैतीपुर क्षेत्र के अगरोली गांव की खुशी चौधरी ने तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने ईरान की पहलवान को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। इस जीत से गांव और परिवार में खुशी का माहौल है।
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शाहजहांपुर के जैतीपुर क्षेत्र के अगरोली गांव की खुशी चौधरी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन किया है। तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में खुशी ने ईरान की पहलवान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उनकी उपलब्धि की खबर गांव पहुंचते ही परिवार और क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग उनके घर पहुंचकर माता-पिता को बधाई दे रहे हैं। पिता पहलवान रामफल चौधरी खुशी में लोगों को मिठाई खिलाते नजर आए।
रामफल ने बताया कि 11 भाई-बहनों में सबसे छोटी खुशी बचपन से ही खेलकूद में रुचि रखती थीं। पिता ने वर्ष 2018 में उन्हें हरियाणा के साईं सेंटर में प्रशिक्षण के लिए भेजा, जहां उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पहलवान गीता फोगाट और बबीता फोगाट से कुश्ती के गुर सीखे। पिछले तीन वर्षों से वह कोच राजेश के नेतृत्व में अभ्यास कर रही हैं। 24 अगस्त को हरिद्वार में हुई नेशनल चैंपियनशिप के 64 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने तुर्की प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया था।
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