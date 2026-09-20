अंतरराष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता: शाहजहांपुर की खुशी ने जीता स्वर्ण पदक, तुर्की में ईरान की पहलवान को दी पटखनी

शाहजहांपुर के जैतीपुर क्षेत्र के अगरोली गांव की खुशी चौधरी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन किया है। तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में खुशी ने ईरान की पहलवान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उनकी उपलब्धि की खबर गांव पहुंचते ही परिवार और क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग उनके घर पहुंचकर माता-पिता को बधाई दे रहे हैं। पिता पहलवान रामफल चौधरी खुशी में लोगों को मिठाई खिलाते नजर आए।

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रामफल चौधरी मूल रूप से हरियाणा के जींद जिले की सफीदों तहसील के असरफाबाद गांव के रहने वाले हैं। वह अच्छे पहलवानों में शुमार रहे और आसपास के दंगलों में हिस्सा लेते थे। वर्ष 1988 में वह अपने गांव के सरपंच भी रहे। वर्ष 1998 में उन्होंने जैतीपुर के अगरोली गांव में जमीन खरीदकर परिवार सहित यहीं बस गए। पहलवानी छूटने के बाद भी खेल के प्रति उनका जुनून कायम रहा और उन्होंने बच्चों को खेलों के लिए प्रेरित किया।

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