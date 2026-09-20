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जीबीयू में सीएम योगी: 'संवैधानिक पद पर रहकर हामिद अंसारी का बयान उचित नहीं', कहा- मातृशक्ति का सम्मान जरूरी

Sun, 20 Sep 2026 04:18 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Sun, 20 Sep 2026 04:18 PM IST
सार

जीबीयू में प्रेरणा विमर्श-2026 के समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन परंपरा, भारतीय संस्कृति और नारी शक्ति पर बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा सनातन में बसती है और यहां विचारों का हमेशा स्वागत किया गया है। इस दौरान उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा।

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CM Yogi Adityanath addressed closing ceremony of Prerna Vimarsh-2026 at GBU
संबोधित करते सीएम योगी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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ग्रेटर नोएडा के गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित ‘प्रेरणा विमर्श-2026’ के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन परंपरा, भारतीय संस्कृति और नारी शक्ति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और देश की जनता अपनी ऋषि परंपरा, देवी-देवताओं, तीर्थों और विरासत पर गर्व करती है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन परंपरा में विचारों की स्वीकार्यता रही है। कहीं से भी अच्छे विचार आएं तो उनका स्वागत किया जाता है। उन्होंने कहा कि ‘तेरा-मेरा’ वाली संकुचित सोच रखने वाले लोग इसे नहीं समझ सकते। सनातन सबका है और इसकी परंपरा ने दुनिया के अलग-अलग समुदायों और संप्रदायों को संकट के समय शरण दी है।
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योगी आदित्यनाथ ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के एक पुराने वक्तव्य का जिक्र करते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह की बात नहीं कही जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे बयानों से भारत के बारे में गलत छवि बनाने और ‘एंटी इंडिया’ सोच को बढ़ावा देने का काम होता है। उन्होंने कहा कि अर्धसत्य के जरिए भारत को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है।
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मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए नारी शक्ति और मातृशक्ति के सम्मान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में ‘पहले आप’ का संस्कार रहा है। जिन लोगों को ये मर्यादाएं नहीं सिखाई गईं, उनके लिए ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की भावना को समझना संभव नहीं है।

योगी ने कहा कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक भारत में नारी शक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति और परंपरा में मातृशक्ति के सम्मान की विशेष जगह रही है।

'विरासत और योगदान को नहीं भुलाया जा सकता'
सीएम योगी ने कहा कि नारी गरिमा का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश में तीन नई पीएसी महिला बटालियन का गठन किया जा रहा है। शिक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा और पुलिस समेत हर क्षेत्र में बेटियों ने देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हमें अपने पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए। इतिहास को भले ही भूल जाएं, लेकिन अपनी विरासत और योगदान को नहीं भुलाया जा सकता।

किसान को लेकर क्या बोले सीएम योगी?
मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार सभी के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब, किसान, युवा और नारी को देश की चार जातियां बताया है और सरकार इन्हीं के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता किसान किसी भी जाति का हो सकता है। उसे सम्मान, बाजार और शासन की योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिलना चाहिए।

युवाओं पर सीएम योगी का संबोधन
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं को मंच और अवसर देने की जरूरत है। युवा दुनिया के हर कार्य को संभव करके दिखा सकता है। उन्होंने कहा कि तीन तलाक जैसी प्रथा को समाप्त करने के साथ महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को भी रोकना जरूरी है। इसके लिए बेहतर संवाद के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 65 लाख लोगों को आवास मिल चुका है। सरकार 12 लाख और लोगों को आवास देने जा रही है।
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