UP Big News: लखनऊ में हिट एंड रन, पंचायत सहायकों के लिए बड़ा एलान, चंद्रशेखर बोले- मेरी हत्या की साजिश हुई

एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला बोले- 2030 तक सालाना 50 अंतरिक्ष लॉन्च का लक्ष्य

भारत ने वर्ष 2030 तक हर साल 50 अंतरिक्ष लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य और अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ते अवसरों पर भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन एवं अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने कहा कि भारत मानव अंतरिक्ष मिशन पर सक्रियता से काम कर रहा है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र भी तेजी से विस्तार कर रहा है।



उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में अवसरों की भरमार होगी। जब ये बच्चे पढ़ाई पूरी कर पेशेवर दुनिया में कदम रखेंगे, तब उनके सामने करियर के कई विकल्प उपलब्ध होंगे। पढ़ें पूरी खबर