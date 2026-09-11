Lucknow News: छात्रों ने सीखी प्रभावी प्रॉम्प्ट राइटिंग तकनीक
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:31 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:31 AM IST
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लखनऊ। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में बृहस्पतिवार को ‘प्रॉम्प्ट लैब : एआई मास्टरक्लास’ का आयोजन हुआ। इसमें विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रभावी प्रॉम्प्ट राइटिंग की तकनीकें सिखाई गईं। बीकॉम तृतीय वर्ष के विद्यार्थी अंशदीप सिंह और वंशिका पांडेय ने मास्टरक्लास का संचालन किया। उन्होंने एआई की मूल अवधारणाओं, इसकी उपयोगिता और विभिन्न एआई टूल्स के व्यावहारिक प्रयोग की जानकारी दी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रॉम्प्ट राइटिंग रहा, जिसमें बेहतर परिणाम के लिए स्पष्ट प्रॉम्प्ट बनाने पर जोर दिया गया। रुचिता सुजाई चौधरी ने कहा कि उभरती तकनीकों की जानकारी विद्यार्थियों को आवश्यक है। सैयद काजिम रिजवी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को पेशेवर परिवेश के लिए तैयार करते हैं।
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