UP Big News: सीट बंटवारे पर खुलकर बोले अखिलेश, "जातीय खेमों में बंटा भारत नहीं एक भारत जरूरी", लखनऊ में बाढ़

यूपी में आज कई घटनाएं हुईं जो कि चर्चा में रहीं। प्रदेश में कांग्रेस का अध्यक्ष बदले जाने के बाद से ही तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बड़ी चर्चा इस बात की है कि यूपी में सपा-कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा किस तरह होगा। सपा, कांग्रेस को यूपी में कितनी विधानसभा सीटें देगी? इसे लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुलकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में सीटों की संख्या नहीं बल्कि जीत मायने रखती है। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में बयान दिया कि हमें जातीय खेमों में बंटा हुआ नहीं बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत निर्माण करने की सोच के साथ आगे बढ़ना है। माना जा रहा है कि उन्होंने ये बयान सपा के चुनावी फॉर्मूले पीडीए को लेकर दिया है। उधर, प्रेसवार्ता में थप्पड़ कांड के बाद सपा ने गोरखपुर की पूरी जिला इकाई ही भंग कर दी है। वहीं, गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से राजधानी लखनऊ के कई ग्रामीण इलाके जल में डूब गए हैं जिसे लेकर राहत व बचाव कार्य जारी है। इसके अलावा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। फौजी का पार्थिव शरीर लेकर लौट रही एक एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। वहीं, भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर का एक विवादित बयान चर्चा में रहा जो कि उन्होंने सपा सांसद इकरा हसन को लेकर दिया है। जिस पर सपा ने आपत्ति दर्ज कराई है। प्रदेश में पुलिस भर्ती प्रक्रिया जारी है। रविवार को भर्ती प्रक्रिया के दौरान रायबरेली के पीएसी ग्राउंड में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कड़ी धूप में दौड़ के दौरान करीब 21 अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई। पढ़ें प्रमुख खबरें

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