यूपी: प्रेस वार्ता में थप्पड़ कांड के बाद अखिलेश यादव का एक्शन, गोरखपुर सपा की पूरी जिला-महानगर इकाई भंग

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर जिले और महानगर की ईकाई को भंग कर दिया है। माना जा रहा है कि एक दिन पहले प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के दो नेताओं के विवाद को बाद ये फैसला लिया गया है।

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जारी निर्देश के अनुसार, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष सहित पूरी जिला कार्यकारिणी, महानगर कार्यकारिणी, फ्रंटल संगठन और राज्य-प्रदेश कार्यकारिणी के गोरखपुर के सभी पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। एक दिन पहले प्रेस वार्ता में सपा के दो नेताओं के बीच कहासुनी हाथापाई में बदल गई थी।गोरखपुर ग्रामीण से विधानसभा चुनाव में सपा से दावा करने वाले अंशुमान सिंह और पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना साहनी में प्रेस वार्ता के दौरान कहासुनी हो गई। इसी बीच अंशुमान के लड़के ने पूर्व जिलाध्यक्ष को थप्पड़ मार दिया था।मौजूद लोगों ने बीचबचाव कर मामले को शांत करवाया। इसके बाद पूरे मामले की सूचना राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी गई। शाम तक अंशुमान सिंह को पार्टी से निष्काषित कर दिया गया। अगले दिन, शनिवार को पार्टी ने गोरखपुर जिले की सभी कार्यकारिणी को भंग कर दिया।