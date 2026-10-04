रायबरेली: यूपी पुलिस भर्ती की दौड़ के दौरान 21 अभ्यर्थी बीमार, चक्कर और कमजोरी के कारण मैदान में गिर पड़े

रायबरेली में यूपी पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दौरान पीएसी ग्राउंड में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कड़ी धूप में दौड़ के दौरान करीब 21 अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई। चक्कर और कमजोरी के कारण कई अभ्यर्थी मैदान में गिर पड़े। सभी को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया गया।

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अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्हें सुबह पांच बजे बुलाया गया था और दौड़ 5:30 बजे होनी थी। सर्वर की समस्या के चलते भर्ती प्रक्रिया में देरी हुई और करीब 8:30 बजे तेज धूप में दौड़ कराई गई। इसी दौरान कई अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ गई। अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्हें सुबह पांच बजे बुलाया गया था और दौड़ 5:30 बजे होनी थी। सर्वर की समस्या के चलते भर्ती प्रक्रिया में देरी हुई और करीब 8:30 बजे तेज धूप में दौड़ कराई गई। इसी दौरान कई अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ गई।