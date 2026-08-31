Lucknow News: वाहन की टक्कर से सिक्योरिटी गार्ड की मौत

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खारिका, तेलीबाग निवासी रविंद्र सिंह सराफा कारोबारी के यहां सुरक्षाकर्मी थे। शनिवार को वह अपनी बाइक से ड्यूटी पर जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। घायल रविंद्र सिंह को अपेक्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर पीजीआई सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के दामाद की तहरीर पर अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर चालक की तलाश कर रही है। रविंद्र सिंह के परिवार में उनकी पत्नी कमलेश और दो बेटियां हैं।

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तेलीबाग। पीजीआई इलाके में तेलीबाग चौराहे के पास शनिवार शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से सुरक्षाकर्मी रविंद्र सिंह (64) की मौत हो गई। हादसे के वक्त रविंद्र सिंह ने हेलमेट पहन रखा था।