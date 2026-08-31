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Lucknow News: मौत के बाद तीन को नई जिंदगी दे गए मनोज

Mon, 31 Aug 2026 01:50 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:50 AM IST
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Manoj gave a new lease of life to three people after his death
लखनऊ। ब्रेन डेड के बाद बाराबंकी निवासी मनोज कुमार के परिजनों के उनके अंगदान करने के फैसले ने तीन जरूरतमंद मरीजों को नई जिंदगी दे दी। डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में विभिन्न विभागों की टीमों के समन्वय से अंगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई। संस्थान में किसी ब्रेन डेड व्यक्ति का यह पहली बार अंगदान था।
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मनोज कुमार को संस्थान में 25 अगस्त को भर्ती कराया गया था। लगातार इलाज के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। निर्धारित चिकित्सा प्रक्रिया के तहत डॉक्टरों की टीम ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया। इसके बाद ग्रीफ काउंसलर और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर ने परिजनों को अंगदान के महत्व और प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। दुख की इस कठिन घड़ी में परिवार ने अंगदान का साहसिक फैसला लिया।
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एसजीपीजीआई भेजे गए लिवर और किडनी
अंगदान के बाद मनोज का एक लिवर और एक किडनी एसजीपीजीआई भेजी गई। दूसरी किडनी का लोहिया संस्थान में ही प्रत्यारोपण किया गया। यह अयोध्या निवासी 44 वर्षीय महिला को लगाई गई। यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, निश्चेतना और अन्य विभागों की टीमों ने समयबद्ध तरीके से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया। निदेशक प्रो. डॉ. सीएम. सिंह और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विक्रम सिंह के मार्गदर्शन में प्रक्रिया पूरी हुई। परिजनों संतोष मिश्रा और लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि जाते-जाते भी मनोज कई लोगों के जीवन में उम्मीद दे गए। अंगदान से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और समाज को भी प्रेरणा मिलेगी।
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