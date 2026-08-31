Lucknow News: आज तीन घंटे झेलनी पड़ेगी बिजली कटौती
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:37 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:37 AM IST
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लखनऊ। 33 केवी अंसल उपकेंद्र से जुड़े सुशांत गोल्फ सिटी और अंसल क्षेत्र में सोमवार को तीन घंटे बिजली कटौती होगी। सुबह नौ से दोपहर 12 बजे तक अनुरक्षण कार्य के कारण यह कटौती की जाएगी। इससे करीब पांच हजार उपभोक्ता प्रभावित होंगे। अधिशासी अभियंता, 33 केवी लखनऊ मध्य क्षेत्र ने बताया कि उपकेंद्र पर रखरखाव संबंधी जरूरी कार्य किए जाने हैं। इस उपकेंद्र से सुशांत गोल्फ सिटी और अंसल के तहत आने वाले इलाके शामिल हैं।
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