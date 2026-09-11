Lucknow News: मोहनलालगंज तहसील में बंदरों का अधिवक्ता पर हमला
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Fri, 11 Sep 2026 02:34 AM IST
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मोहनलालगंज। तहसील परिसर में बंदरों के उत्पाद से वादकारी, अधिवक्ता और कर्मचारी परेशान हैं। बृहस्पतिवार को तहसील भवन पहुंचे अधिवक्ता सोनू पाल पर बंदरों ने हमला कर दिया। घायल अधिवक्ता को साथी इलाज के लिए मोहनलालगंज सीएचसी ले गए। इससे एक दिन पहले बुधवार को एसडीएम कोर्ट में तैनात कर्मचारी सुल्तान पर भी बंदर ने काट लिया था। लगातार दो दिनों में हमले की घटनाओं से तहसील परिसर में दहशत है। लोगों ने बंदरों को पकड़ने के लिए जिम्मेदार विभाग से कार्रवाई की मांग की है।
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