Lucknow News: एलएलबी छात्र का निलंबन वापस

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लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने एलएलबी छात्र रामबाबू चौधरी का छात्रत्व बहाल कर दिया है। उसे छात्रोचित आचरण के उल्लंघन के आरोप में निलंबित किया गया था। कुलानुशासक कार्यालय ने नौ सितंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया। रामबाबू को 28 मार्च 2025 को विश्वविद्यालय से निलंबित किया गया था। आंतरिक शिकायत समिति और 25 अगस्त की जांच समिति की अनुशंसा पर निलंबन निरस्त हुआ। विश्वविद्यालय ने बहाली के साथ शर्तें भी रखी हैं। राम बाबू को अध्ययन के दौरान छात्रोचित मर्यादाओं का पालन करना होगा और आठ सितंबर को दिए गए शपथपत्र का अक्षरश: पालन करना होगा। विवि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इन्हीं शर्तों पर निलंबन समाप्त किया गया है।