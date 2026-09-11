दिव्यांगता अक्षमता नहीं : आद्या शक्ति
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:30 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:30 AM IST
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लखनऊ। डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में बृहस्पतिवार को एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसमें आद्या शक्ति राय ने कहा कि दिव्यांगता अक्षमता नहीं, बल्कि अलग तरह से सक्षम होने की पहचान है। उन्होंने कहा कि बुलंद हौसले शारीरिक सीमाओं को सफलता से नहीं रोक सकते। संचालन सहायक प्रो. अवधेश कुमार ने किया। समाज कार्य विभाग के सह आचार्य रूपेश कुमार सिंह भी मौजूद रहे।
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