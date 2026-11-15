जनगणना 2026: यूपी में स्वगणना प्रक्रिया सोमवार से, ऑनलाइन भरे जाएंगे फॉर्म

उत्तर प्रदेश में जनगणना-2027 के तहत स्वगणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार और सदस्यों से जुड़ी जानकारी खुद दर्ज कर सकेंगे। 30 नवंबर तक स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक जनगणना कर्मी घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे।

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