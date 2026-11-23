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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 23 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 23 Nov 2026 02:00 AM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 02:00 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
02:00 AM, 23-Nov-2026
Basti News: आठ घंटे बाद पकड़ी गई हमलावर नीलगायवाल्टरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सुभई में ग्रामीणों पर हमलावर नीलगाय को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। और पढ़ें
01:59 AM, 23-Nov-2026
Baghpat News: कपिल का हत्यारोपी सात दिन बाद नैथला मोड़ से गिरफ्तारcrime news और पढ़ें
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01:58 AM, 23-Nov-2026
Basti News: दो बार टूटा रेलवे का फाटक बाइक चालक हिरासत मेंगोरखपुर-गोंडा रेलखंड पर बभनान रेलवे स्टेशन के पश्चिमी समपार संख्या 223 पर महज 16 घंटे 25 मिनट के अंतराल में दो बार रेलवे फाटक क्षतिग्रस्त हो गया। और पढ़ें
01:58 AM, 23-Nov-2026
Jhansi News: तीन साल में चले कई अभियान, फिर भी नहीं थमा अवैध होर्डिंग का खेलझांसी। सरकारी खजाने को चपत लगाने वाले अवैध होर्डिंग लगाने का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नगर निगम की ओर से समय-समय पर अभियान चलाकर विज्ञापन पट हटाए जाते हैं, जुर्माना भी लगाया जाता है। इसके बावजूद कुछ महीने बाद ही प्रमुख और पढ़ें
01:57 AM, 23-Nov-2026
Maharajganj News: कहीं बुखार तो कहीं चर्म रोग के मरीज, आरोग्य मेले में हुआ उपचारमेले में कुल 1479 मरीजों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराकर दवाएं लीं। महादेवा पीएचसी पर सीएमओ ने किया निरीक्षण। और पढ़ें
01:57 AM, 23-Nov-2026
Maharajganj News: हवाई हमले और ब्लैकआउट से निपटने को हुई मॉक ड्रिलकलेक्ट्रेट परिसर में शाम छह बजे से साढ़े छह बजे के बीच हुआ ब्लैकआउट। हवाई हमले की चेतावनी, ब्लैकआउट, आग लगने और 10 व्यक्तियों के फंसे होने का हुआ अभ्यास। और पढ़ें
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01:57 AM, 23-Nov-2026
Bijnor News: सीओ कार्यालय के पास मेरठ के परिवार से लूट, एक बदमाश पकड़ाcrime news और पढ़ें
01:57 AM, 23-Nov-2026
Basti News: मुलायम सिंह यादव की जयंती पर किया रक्तदानसमाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती पर रविवार को पार्टी कार्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। और पढ़ें
01:56 AM, 23-Nov-2026
Rampur News: पूड़ी बनाने से मना करने पर वेटरों को लाठी-डंडों से पीटापूड़ी बनाने से मना करने पर वेटरों को लाठी-डंडों से पीटा और पढ़ें
01:56 AM, 23-Nov-2026