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प्रतियोगिता में लोकनृत्य (समूह), नुक्कड़ नाटक (समूह) और पेंटिंग (एकल) में आजमगढ़ ने प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं लोकगीत (समूह) और कविता लेखन (एकल) में बलिया के प्रतिभागी अव्वल रहे। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि संयुक्त विकास आयुक्त रामबाबू त्रिपाठी और विशिष्ट अतिथि राजकीय महिला महाविद्यालय अहरौला के प्राचार्य महेंद्र प्रकाश ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि नशामुक्त युवा, विकसित भारत की थीम को जन-जन तक पहुंचाने में युवा कला और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने युवाओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया।जिला युवा कल्याण अधिकारी सुल्तान सिंह ने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। निर्णायक मंडल में डॉ. निशा यादव, सपना बनर्जी, मनीषा मिश्रा, डॉ. भावना, रमेश चंद यादव, प्रीति श्रीवास्तव, राजेश तिवारी और सुनील विश्वकर्मा शामिल रहे। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधक रमाकांत वर्मा, प्रधानाचार्य ध्रुवचंद, अनीश मौर्य सहित विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मंडल स्तर पर प्रथम स्थान पाने वाले प्रतिभागी राज्य स्तरीय युवा उत्सव में आजमगढ़ मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे।