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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 17 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Tue, 17 Nov 2026 12:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 17 Nov 2026 12:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 17 November 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

12:30 AM, 17-Nov-2026

Auraiya News: पहले दिन बिके 11 पर्चे, 797 अधिवक्ता करेंगे मतदान

औरैया। जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव को लेकर कचहरी परिसर में सरगर्मी तेज हो गई है। और पढ़ें
12:29 AM, 17-Nov-2026

Bijnor News: पोर्टल धीमा चलने से स्वगणना में उलझे लोग

People gradually getting entangled in the self-calculation process on the portal और पढ़ें
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12:29 AM, 17-Nov-2026

Kushinagar News: पंचायत भवन का ताला तोड़कर बैटरी, इन्वर्टर और अभिलेख चोरी

Battery, inverter, and official records stolen after breaking the lock of the Panchayat building और पढ़ें
12:29 AM, 17-Nov-2026

Shahjahanpur News: गायत्री महायज्ञ में दूसरे दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

देवकली। लुहिचा नाथ गांव में आयोजित पांच कुंडीय गायत्री महायज्ञ में दूसरे दिन सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों ने हवन कुंड की परिक्रमा कर यज्ञ में आहुतियां दीं। और पढ़ें
12:28 AM, 17-Nov-2026

Deoria News: थाने के सामने ग्राहक सेवा केंद्र से दो लाख की चोरी

Two lakh rupees stolen from a customer service center located opposite the police station और पढ़ें
12:28 AM, 17-Nov-2026

Shahjahanpur News: भाकियू ने तिलहर एसडीएम कार्यालय पर दिया धरना

तिलहर। किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को तहसील अध्यक्ष गेंदन लाल लोधी के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। और पढ़ें
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12:28 AM, 17-Nov-2026

Auraiya News: एलआईसी कर्मी की हत्या के आरोप में चार पर प्राथमिकी

औरैया। शहर कोतवाली क्षेत्र के सत्तेश्वर मोहल्ले में एलआईसी कर्मी की मौत के मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। और पढ़ें
12:28 AM, 17-Nov-2026

Deoria News: जमीन विवाद में घर में घुसकर दंपती को पीटा

Couple beaten after intruders enter their home amid a land dispute और पढ़ें
12:28 AM, 17-Nov-2026

Mathura News: चलती ट्रेन से गिरते बुजुर्ग के लिए फरिश्ता बने दो दरोगा

मथुरा समाचार और पढ़ें
12:27 AM, 17-Nov-2026

Shahjahanpur News: मतदाता जागरूकता अभियान के तहत निबंध और क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित

खुदागंज। नवादा दरोबस्त स्थित ठाकुर रोशन सिंह संघटक राजकीय महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत निबंध एवं क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। और पढ़ें
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