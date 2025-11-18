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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 17 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 17 Nov 2026 12:30 AM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 12:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
12:30 AM, 17-Nov-2026
Auraiya News: पहले दिन बिके 11 पर्चे, 797 अधिवक्ता करेंगे मतदानऔरैया। जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव को लेकर कचहरी परिसर में सरगर्मी तेज हो गई है। और पढ़ें
12:29 AM, 17-Nov-2026
Bijnor News: पोर्टल धीमा चलने से स्वगणना में उलझे लोगPeople gradually getting entangled in the self-calculation process on the portal और पढ़ें
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12:29 AM, 17-Nov-2026
Kushinagar News: पंचायत भवन का ताला तोड़कर बैटरी, इन्वर्टर और अभिलेख चोरीBattery, inverter, and official records stolen after breaking the lock of the Panchayat building और पढ़ें
12:29 AM, 17-Nov-2026
Shahjahanpur News: गायत्री महायज्ञ में दूसरे दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़देवकली। लुहिचा नाथ गांव में आयोजित पांच कुंडीय गायत्री महायज्ञ में दूसरे दिन सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों ने हवन कुंड की परिक्रमा कर यज्ञ में आहुतियां दीं। और पढ़ें
12:28 AM, 17-Nov-2026
Deoria News: थाने के सामने ग्राहक सेवा केंद्र से दो लाख की चोरीTwo lakh rupees stolen from a customer service center located opposite the police station और पढ़ें
12:28 AM, 17-Nov-2026
Shahjahanpur News: भाकियू ने तिलहर एसडीएम कार्यालय पर दिया धरनातिलहर। किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को तहसील अध्यक्ष गेंदन लाल लोधी के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। और पढ़ें
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12:28 AM, 17-Nov-2026
Auraiya News: एलआईसी कर्मी की हत्या के आरोप में चार पर प्राथमिकीऔरैया। शहर कोतवाली क्षेत्र के सत्तेश्वर मोहल्ले में एलआईसी कर्मी की मौत के मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। और पढ़ें
12:28 AM, 17-Nov-2026
Deoria News: जमीन विवाद में घर में घुसकर दंपती को पीटाCouple beaten after intruders enter their home amid a land dispute और पढ़ें
12:28 AM, 17-Nov-2026
Mathura News: चलती ट्रेन से गिरते बुजुर्ग के लिए फरिश्ता बने दो दरोगामथुरा समाचार और पढ़ें
12:27 AM, 17-Nov-2026