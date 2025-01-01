Ayodhya News: कहीं सड़क पर सीवर का पानी तो कहीं नालियों में कचरे का अंबार

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देवकाली की स्थानीय निवासी रंजिता ने बताया कि कई वर्षों से सड़क पर सीवर का गंदा पानी बह रहा है। इसकी शिकायत कई बार की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों को गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। इसके चलते बच्चे भी कई बार बीमार पड़ चुके हैं।शक्ति नगर में नाला कूड़े से पटा हुआ है। वहीं, शहर की पॉश कॉलोनियों में शामिल साकेतपुरी कॉलोनी में नाले-नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। कृष्णा नगर कॉलोनी में भी नालियों की सफाई नहीं होने से अक्सर सड़कों पर पानी जमा रहता है।बेनीगंज में नाली कूड़े से पटी हुई है और आसपास भी कचरा फैला है। रीडगंज में नालियां प्लास्टिक कचरे से जाम हैं, जिससे दुकानदारों को परेशानी हो रही है। वहीं, मेवातीपुरा में नाली का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है।शहर के अन्य इलाकों में भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। नालियों की नियमित सफाई नहीं होने और जगह-जगह गंदा पानी जमा रहने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। इससे संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा भी बना हुआ है। इसके बावजूद सफाई और जलनिकासी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पा रही है।समस्या दूर कराने का दिया आश्वासनअपर नगर आयुक्त भारत भार्गव ने बताया कि सफाई के लिए लगातार टीमें काम कर रही हैं। जिन इलाकों में नालियां चोक होने या गंदगी की समस्या है, वहां की जानकारी लेकर समस्या दूर कराई जाएगी।