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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 20 October 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 20 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

Tue, 20 Oct 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 20 October 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:30 AM, 20-Oct-2026

Saharanpur News: आठ मतदेय स्थल घटे, 27 का हुआ विलय, 22 अक्तूबर तक आपत्ति

Eight polling stations reduced, 27 merged; objections invited until October 22 और पढ़ें
01:29 AM, 20-Oct-2026

Sant Kabir Nagar News: दीप ज्ञान यज्ञ में दी गई संस्कारित जीवन की सीख

पौली क्षेत्र के धौरहरा गांव के दुर्गा मंदिर परिसर और पढ़ें
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01:29 AM, 20-Oct-2026

Saharanpur News: आडिट में पुनर्जीवित हुए 40 साल पुराने दफन हुए मामले

40-year-old buried cases revived during audit और पढ़ें
01:29 AM, 20-Oct-2026

Etawah News: निजी ट्रैवेल्स दोगुने दाम पर दीपावली के लिए बसों की सीटें कर रहे बुक

निजी ट्रैवेल्स दोगुने दाम पर दीपावली के लिए बसों की सीटें कर रहे बुक और पढ़ें
01:29 AM, 20-Oct-2026

Saharanpur News: कॉकरोच जनता पार्टी के 23 फीट ऊंचे पुतले का होगा दहन

A 23-foot-tall effigy of the 'Cockroach Janata Party' will be set on fire. और पढ़ें
01:29 AM, 20-Oct-2026

Bijnor News: मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में

MBBS admission process in medical college in final stage और पढ़ें
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01:29 AM, 20-Oct-2026

Shahjahanpur News: रोडवेज बस अड्डे की सीसी फुटेज डिलीट होने की होगी जांच

शाहजहांपुर। रोडवेज बस अड्डे पर एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई के दौरान सीसी कैमरों की फुटेज डिलीट होने का मामला तूल पकड़ने लगा है। और पढ़ें
01:28 AM, 20-Oct-2026

Etawah News: रामनवमी व दशहरा में महंगे हुए फूल के दाम, जमकर हुई खरीदारी

रामनवमी व दशहरा में महंगे हुए फूल के दाम, जमकर हुई खरीदारी और पढ़ें
01:28 AM, 20-Oct-2026

Hathras News: मृतक के नाम से फर्जी लोन लेने वाले जीतू की जमानत याचिका खारिज

जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने मृतक व्यक्ति के नाम पर फर्जी केसीसी ऋण लेने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र का दो साल पुराना है। और पढ़ें
01:28 AM, 20-Oct-2026

Bijnor News: मेडिकल संचालक का मोबाइल हैक कर खाते से उड़ाए 12 लाख

Medical operator's mobile phone hacked and Rs 12 lakh withdrawn from his account और पढ़ें
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