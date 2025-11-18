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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 20 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:30 AM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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01:30 AM, 20-Oct-2026
Saharanpur News: आठ मतदेय स्थल घटे, 27 का हुआ विलय, 22 अक्तूबर तक आपत्तिEight polling stations reduced, 27 merged; objections invited until October 22 और पढ़ें
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Sant Kabir Nagar News: दीप ज्ञान यज्ञ में दी गई संस्कारित जीवन की सीखपौली क्षेत्र के धौरहरा गांव के दुर्गा मंदिर परिसर और पढ़ें
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Saharanpur News: आडिट में पुनर्जीवित हुए 40 साल पुराने दफन हुए मामले40-year-old buried cases revived during audit और पढ़ें
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Etawah News: निजी ट्रैवेल्स दोगुने दाम पर दीपावली के लिए बसों की सीटें कर रहे बुकनिजी ट्रैवेल्स दोगुने दाम पर दीपावली के लिए बसों की सीटें कर रहे बुक और पढ़ें
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Saharanpur News: कॉकरोच जनता पार्टी के 23 फीट ऊंचे पुतले का होगा दहनA 23-foot-tall effigy of the 'Cockroach Janata Party' will be set on fire. और पढ़ें
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Bijnor News: मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण मेंMBBS admission process in medical college in final stage और पढ़ें
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Shahjahanpur News: रोडवेज बस अड्डे की सीसी फुटेज डिलीट होने की होगी जांचशाहजहांपुर। रोडवेज बस अड्डे पर एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई के दौरान सीसी कैमरों की फुटेज डिलीट होने का मामला तूल पकड़ने लगा है। और पढ़ें
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Etawah News: रामनवमी व दशहरा में महंगे हुए फूल के दाम, जमकर हुई खरीदारीरामनवमी व दशहरा में महंगे हुए फूल के दाम, जमकर हुई खरीदारी और पढ़ें
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Hathras News: मृतक के नाम से फर्जी लोन लेने वाले जीतू की जमानत याचिका खारिजजिला एवं सत्र न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने मृतक व्यक्ति के नाम पर फर्जी केसीसी ऋण लेने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र का दो साल पुराना है। और पढ़ें
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