Kasganj News: आरएसएस के पथ संचलन में अनुशासन व देशभक्ति की गूंज

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स्थानीय कार्यक्रम में एटा विभाग के विभाग संघ चालक उमाशंकर शर्मा, नगर संघचालक शरद माहेश्वरी, मुख्य वक्ता विभाग प्रचारक आशुतोष और कार्यक्रम अध्यक्ष पदम अग्रवाल मंचासीन रहे। मुख्य वक्ता आशुतोष ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि संघ का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण करना है। उन्होंने समाज में सेवा, समरसता, अनुशासन और राष्ट्रभाव को मजबूत करने का आह्वान किया।कार्यक्रम अध्यक्ष पदम अग्रवाल ने राष्ट्र निर्माण और समाजहित में संघ के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि समाज की उन्नति के लिए सेवा, सहयोग और राष्ट्र के प्रति समर्पण अनिवार्य है। नगर कार्यवाह अनिरुद्ध शर्मा ने बताया कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी यह पर्व पूर्ण उत्साह के साथ मनाया गया है।संचलन और आयोजन के दौरान विभाग प्रचार प्रमुख नरेश नंदन, विभाग व्यवस्था प्रमुख अमलेंदु, जमुना प्रसाद, सह जिला संघचालक होशियार सिंह, वैभव उपाध्याय, वंश गौड़, सुदीप, मोहित, जयंती, विवेक गुप्ता, लखन, राजीव पचौरी, जुगेंद्र, हिमांशु, अंकित जैन, मनीष और भगवान दास सहित बड़ी संख्या में स्वयंसेवक और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।