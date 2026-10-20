Meerut News: रिश्वत मांगने पर मवाना खुर्द चौकी प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

संवाद न्यूज एजेंसीमवाना। मवाना खुर्द पुलिस चौकी के प्रभारी सहित तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इन पर एक ग्रामीण से प्राथमिकी में धाराएं कम करने और नाम निकालने के लिए पैसे मांगने का आरोप है। राज्यमंत्री दिनेश खटीक के हस्तक्षेप के बाद यह कार्रवाई हुई है।मवाना थाना क्षेत्र के गांव पहाड़पुर निवासी राहुल काकरान ने पुलिसकर्मियों पर 20 हजार रुपये लेने और 30 हजार रुपये और मांगने का आरोप लगाया था। राहुल काकरान के अनुसार, रुपये न देने पर उसे जेल भेजने की धमकी दी जा रही थी। यह मामला जमीन विवाद से जुड़ा है, जिसमें राहुल के भाई ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।राहुल ने पुलिसकर्मियों द्वारा पैसे मांगने का एक ऑडियो गोपनीय तरीके से रिकॉर्ड किया था। वह इस ऑडियो के साथ दो दिन पहले राज्यमंत्री दिनेश खटीक के पास पहुंचा और उन्हें पूरे मामले से अवगत कराया था। राज्यमंत्री ने साक्ष्य डीआईजी को सौंपकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। एसपी देहात अभिजीत कुमार के अनुसार, सोमवार देर रात एसएसपी ने चौकी प्रभारी विकास कुमार, दरोगा नीरज कुमार और कांस्टेबल सचिन कुमार को निलंबित कर दिया।पूर्व में भी हुई थी कार्रवाईलगभग चार माह पूर्व भी मवाना खुर्द पुलिस चौकी प्रभारी सतेंद्र कुमार को लाइन हाजिर किया गया था। उन पर गांव की एक महिला से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा था। तत्कालीन एसएसपी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाया था। यह घटना भी चौकी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है।