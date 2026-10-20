Kasganj News: असत्य का अंत, सत्य का शंखनाद

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कार्यक्रम के दौरान युद्ध प्रस्थान, लक्ष्मण-रावण युद्ध, हनुमान-रावण युद्ध और सीता-त्रिजटा संवाद का सजीव मंचन किया गया जिसने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंततः प्रभु श्रीराम ने रावण का वध किया जिसके तुरंत बाद बुराई के प्रतीक रावण के विशाल पुतले का दहन किया गया।आग की लपटों में पुतले को जलता देख दर्शकों ने सत्य की जीत का उत्सव मनाया। रावण दहन के बाद मेला ग्राउंड में कालियों द्वारा दिखाए गए हैरतअंगेज और रोमांचक करतबों ने दर्शकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। इससे मेले का माहौल और भी आकर्षक हो गया।इस दौरान रामलीला कमेटी के अध्यक्ष गोपाल मराठा, महामंत्री अरविंद वार्ष्णेय और कोषाध्यक्ष अमरीश वशिष्ठ सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।