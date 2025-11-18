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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 6 October 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 6 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

Tue, 06 Oct 2026 12:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 6 October 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

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12:29 AM, 06-Oct-2026

Deoria News: हादसे में घायल बुजुर्ग की मौत

Elderly person injured in accident dies और पढ़ें
12:29 AM, 06-Oct-2026

Mathura News: पितृ विसर्जन अमावस्या पर दान-पुण्य से मिलेगा पुण्य

Performing acts of charity and meritorious deeds on Pitru Visarjan Amavasya और पढ़ें
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12:29 AM, 06-Oct-2026

Azamgarh News: नदी में नहाने उतरा युवक, दूसरे दिन मिला शव

नदी में नहाने उतरा युवक, दूसरे दिन मिला शव और पढ़ें
12:29 AM, 06-Oct-2026

Sitapur News: खेत में उतराता मिला 10 वर्षीय बालक का शव

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12:29 AM, 06-Oct-2026

Mathura News: 33 वर्ष बाद कांग्रेस दफ्तर पहुंचे श्याम

मथुरा समाचार और पढ़ें
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Ballia News: 15 लाख रुपये के पटाखे और विस्फोटक सामग्री पकड़ी

Firecrackers and explosive materials worth 15 lakh seized. और पढ़ें
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12:28 AM, 06-Oct-2026

Deoria News: जिस बेटे की लंबी उम्र के लिए रखा व्रत, उसी की अर्थी को देख दहाड़ मारकर रोई मां

Mother cried loudly after seeing the bier और पढ़ें
12:28 AM, 06-Oct-2026

Lalitpur News: आत्महत्या के बाद परिजनों ने शव रख हाईवे किया जाम

महरौनी। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खितबांस में रविवार को मंटू अहिरवार की मौत हो गई थी। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजन और ग्रामीणों ने महरौनी-ललितपुर राजमार्ग पर शव रखकर सड़क पर जाम लगा दिया। और पढ़ें
12:28 AM, 06-Oct-2026

यूपी: फाइनेंस की किश्त वसूलने के नाम पर हाईवे पर दबंगई, ट्रेलर चालक से मारपीट; तीन आरोपी गिरफ्तार

वाराणसी-शक्तिनगर पर ट्रेलर को रोककर छिनने की कोशिश और चालक से मारपीट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।  और पढ़ें
12:28 AM, 06-Oct-2026

Sultanpur News: जीएनएम की कीर्ति और एएनएम की वंदना बनीं मिस फेयरवेल

जीएनएम की कीर्ति और एएनएम की वंदना बनीं मिस फेयरवेल और पढ़ें
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