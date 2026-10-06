Etawah News: सिटी में आज

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इटावा। महात्मा ज्योतिबा फूले स्पोर्ट्स स्टेडियम में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।



सैफई। मेजर ध्यानचंद्र स्टेडियम सैफई में प्रदेश स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।



कार्यक्रम



इटावा। भाजपा की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन सुबह 10 बजे से।



शोभायात्रा



बसरेहर। क्षेत्र की रामलीला में शिव बरात की शोभायात्रा का आयोजन 06 बजे से।



रामलीला



इटावा। शहर के जटपुरा से श्रीरामलीला समिति में नारद मोह व रामजन्म की लीला का आयोजन रात 08 बजे से।



बकेवर। लखना की रामलीला में नारद मोह, मन सतरूपा की लीला का मंचन आयोजन रात 08 बजे से।



ताखा। ऊसराहार के रामलीला मैदान में लंका दहन व लक्ष्मण शक्ति की लीला का आयोजन रात 08 बजे से।



व्हाट्सएप नंबर



9528031737

प्रतियोगिता