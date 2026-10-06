Pratapgarh News: फूलपुर मार्ग पर नहीं चलीं रोडवेज बसें, यात्री परेशान

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पड़ोसी जनपद होने के कारण दोनों जिलों के बीच लोगों का रोजाना आवागमन लगा रहता है। छात्र, नौकरी पेशा और व्यापारी गाजीबाग, थरिया, दमदम, कनाईपुर के रास्ते आते-जाते हैं। बावजूद इसके परिवहन निगम के अफसर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एआरएम सत्य प्रकाश यादव ने आरएम को पत्र लिखकर प्रतापगढ़ से फूलपुर तक एक रोडवेज बस के संचालन की मांग की थी, लेकिन अब तक अनुमति नहीं मिली है।रोजाना फूलपुर कॉलेज जाना पड़ता है, बस न होने से टेंपो बदल-बदल कर जाना पड़ता है, किराया भी ज्यादा लगता है और समय भी बर्बाद होता है।निजी वाहन वाले मनमाना किराया वसूलते हैं, भीड़ भी बहुत होती है, सरकार को जल्द बस चलानी चाहिए।फूलपुर मार्ग पर यात्रियों की मांग को देखते हुए आरएम को प्रस्ताव भेजा गया है। अनुमति मिलते ही एक बस का संचालन शुरू कर दिया जाएगा।