Hamirpur News: यूपी बोर्ड के परीक्षा फॉर्म में अपार आईडी अनिवार्य नहीं

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हालांकि छात्रों के भविष्य और डिजिटल शैक्षणिक रिकॉर्ड (वन नेशन-वन स्टूडेंट आईडी) को सुरक्षित रखने के लिए बोर्ड इसे बनवाने और फॉर्म में दर्ज करने का लगातार अनुरोध कर रहा है। यह आदेश बीते 27 अगस्त 2026 को यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह की ओर से जारी किया गया है। परिषद ने स्पष्ट किया है कि कक्षा नाै व 11 के अग्रिम पंजीकरण और कक्षा 10 व 12 के परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय अपार आईडी का विवरण देना अनिवार्य नहीं है। बता दें कि 12 अंकों की डिजिटल अपार आईडी छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों को डिजिलाॅकर व केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखने के लिए बनाई जा रही है।माध्यमिक के करीब 75 हजार छात्र-छात्राएं नामांकित हैं। इनमें सभी की अपार आईडी बन चुकी हैं। भले ही यह अनिवार्य नहीं है फिर भी बोर्ड ने प्रधानाचार्यों और विद्यार्थियों से इसे जल्द से जल्द तैयार कराने का आग्रह किया है। -महेश कुमार गुप्ता, डीआईओएस।