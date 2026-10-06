Siddharthnagar News: बाढ़ के पानी में डूबा 11 वर्षीय बालक, तलाश जारी

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एसडीएम के निर्देश पर गोताखोरों ने चलाया तलाश अभियान, एसडीआरएफ भी पहुंचीबांसी। कोतवाली क्षेत्र के जनियाजोत गांव के पास मंगलवार दोपहर बाढ़ के पानी में 11 वर्षीय अज्ञात बालक के डूबने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि वह किसी दूसरे गांव से घूमने या नहाने के लिए यहां आया था। देर शाम तक बालक की पहचान नहीं हो सकी थी। गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम उसकी तलाश में जुटी रही।जनियाजोत से तारा गुजरौलिया जाने वाले मार्ग पर नवनिर्मित मंदिर के पास फजीहतवा नाला और चंवर ताल में उफान के कारण बाढ़ का पानी भरा हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार दोपहर में पुलिया के पास तीन बच्चे पानी में कूद रहे थे। इसी दौरान एक बालक गहरे पानी में चला गया और तेज बहाव में डूबने लगा। उसके साथ मौजूद दोनों बच्चे वहां से भाग गए। आसपास के लोगों ने शोर मचाकर उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन तेज बहाव के कारण बालक देखते ही देखते पानी में समा गया।सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और अधिकारियों को जानकारी दी। एसडीएम विश्वमित्र सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उनके निर्देश पर स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों ने बालक की तलाश शुरू की। पानी अधिक होने और तेज बहाव के कारण तलाशी अभियान में परेशानी हो रही थी।पुलिस ने आसपास के ग्राम प्रधानों और चौकीदारों को सूचना देकर गांवों से किसी बच्चे के लापता होने की जानकारी जुटाने को कहा है। कोतवाल महेंद्र प्रताप चतुर्वेदी ने बताया कि एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। बालक की तलाश जारी है। देर शाम तक उसका पता नहीं चल सका था।