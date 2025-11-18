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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 30 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:00 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:00 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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