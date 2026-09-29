यूपी: प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत, अक्तूबर के बिल में 5.24 फीसदी की होगी कमी; जानिए वजह

उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को अक्तूबर के बिल में राहत मिली है। उन्हें एफपीपीसीए (ईंधन अधिभार) के तहत 5.24 फीसदी की राहत दी गई है। उप्र पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मंगलवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के बाद बिजली की दर में प्रभावी रूप से 5.24 फीसदी की कमी आएगी। इससे उपभोक्ताओं को लगभग 424 करोड़ रुपये का कुल लाभ मिलेगा।

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