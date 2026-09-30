Shahjahanpur News: खुटार में नदी में बह रहे बाइक सवार दो युवकों को पुलिस ने बचाया

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शाहजहांपुर पलिया हाईवे पर खुटार-मैलानी की सीमा पर कठिना नदी के रपटा पुल पर पानी चल रहा है। सोमवार को विधायक चेतराम ने मुआयना करते हुए पुलिस की ड्यूटी लगवाने के लिए सीओ से कहा था। सीओ के निर्देश पर लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस की ड्यूटी लगाई गई थी।सोमवार रात लगभग नौ बजे प्रीतपाल सिंह अपने रिश्तेदार रवल के साथ बाइक से मैलानी जा रहे थे। रपटा पुल पर पानी का बहाव अधिक होने के कारण बाइक फिसल गई और दोनों बाइक सवार बहते हुए काफी दूरी पर चले गए। पीछे से गुजर रहे एक कार सवार युवक ने शोर मचाया तो ड्यूटी पर तैनात दारोगा सोहनलाल, सिपाही इंद्रेश कुमार, राहुल दयाल तत्काल मौके पर पहुंचे और पानी में घुसकर डूब रहे दोनों युवकों को बमुश्किल बचाकर बाहर ले आए। सूचना पर खुटार के ही गांव प्रसादपुर में रहने वाले उनके रिश्तेदार अमृतपाल सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने दोनों युवकों को गले लगाते हुए पुलिस को धन्यवाद दिया।पुल पर पानी का बहाव होने के कारण पिकेट लगाई गई है। बाइक सवार दो युवकों को दरोगा और सिपाहियों ने तत्परता दिखाते हुए बचाकर सराहनीय कार्य किया है।-प्रवीण मलिक, सीओ पुवायां