यूपी में राज्यसभा चुनाव: भाजपा विधायकों में सेंध लगाने के लिए सपा ने बनाई रणनीति, क्या विधायक करेंगे घर वापसी?

राज्यसभा चुनाव में सपा ने अपना तीसरा प्रत्याशी जिताने के लिए सियासी बिसात बिछा दी है। उसने न सिर्फ अपने बागी विधायकों के लिए मौका दिया है, बल्कि उन भाजपा विधायकों को भी ऑफर दिया है, जिन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में अपना टिकट कटने की आशंका है। सूत्रों का कहना है कि सपा की ओर से कहा गया है कि जो विधायक इस चुनाव में साथ देगा, उसे सपा के टिकट की गारंटी होगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 16 अक्तूबर को मतदान होगा। इसमें यूपी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मतदान करेंगे। एक सीट जीतने के लिए 37 मतों की आवश्यकता है। जबकि, वर्तमान में सपा के पास 95 का संख्या बल है। इनमें पिछले राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में मतदान करने वाले सपा विधायक राकेश पांडेय, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी और आशुतोष मौर्य शामिल नहीं हैं। इनमें से पूजा पाल भाजपा की पदाधिकारी हैं, इसलिए उनके सपा को मत देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। शेष तीन में सपा को उम्मीद है कि दो विधायक इस राज्यसभा चुनाव में उसके साथ लौट आएंगे।इसके अलावा सुभासपा के दो विधायकों जगदीश नारायण राय और मो. अब्बास अंसारी का मत भी सपा को मिलने की पूरी संभावना है। जगदीश नारायण राय ने पिछले चुनाव में भी सपा को खुला मत दिया था। इस तरह से सपा के रणनीतिकारों का मानना है कि उनके पास आसानी से 99 मतों का इंतजाम है। जबकि, तीन प्रत्याशियों को जिताने के लिए उसे 111 मतों की आवश्यकता है। यानी, अपना तीसरा प्रत्याशी जिताने के लिए सपा को 12 अतिरिक्त वोटों का इंतजाम करना होगा।पार्टी सूत्रों के मुताबिक, भाजपा के जिन विधायकों को अपना टिकट कटने की आशंका है, उनमें से कई विधायक सपा के संपर्क में हैं। उनसे कहा गया है कि राज्यसभा चुनाव में समर्थन देंगे तो आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें सपा टिकट देगी। यही ऑफर सपा ने अपने बागी विधायकों को भी दिया है। यहां बता दें कि राज्यसभा चुनाव में खुला वोट पड़ता है। यानी, प्रत्याशी या उसके एजेंट के लिए दिखाकर वोट डाला जाता है।