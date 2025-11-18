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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 29 September 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 29 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Tue, 29 Sep 2026 12:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 29 September 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

12:29 AM, 29-Sep-2026

Basti News: रैबीज से बचाव के लिए समय पर टीकाकरण बहुत जरूरी

Timely vaccination is crucial for protection against rabies. और पढ़ें
12:29 AM, 29-Sep-2026

यूपी: आगरा के पारस गुप्ता ने जीती यूपी स्टेट स्नूकर चैंपियनशिप, फाइनल में लखनऊ के आयुष मित्तल को दी मात

फाइनल मुकाबले में पारस की शुरुआत अच्छी नहीं रही और वे शुरुआती दोनों फ्रेम हार गए। इसके बाद पारस ने शानदार वापसी करते हुए अपनी लय हासिल की और आयुष को कोई मौका दिए बिना लगातार पांच फ्रेम जीतकर 5-2 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। और पढ़ें
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12:29 AM, 29-Sep-2026

Sant Kabir Nagar News: सड़क किनारे खड़ी कार में रोडवेज बस ने मारी टक्कर

A roadways bus rammed into a car parked by the roadside. और पढ़ें
12:29 AM, 29-Sep-2026

Lakhimpur Kheri News: ब्लाइंड स्पॉट पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए 100 मीटर पहले लगेगा साइनेज

ब्लाइंड स्पॉट पर हादसे रोकने के लिए घुमावदार स्थानों और ब्लाइंड स्पॉट से 100 मीटर पहले साइनेज लगाए जाएंगे। और पढ़ें
12:29 AM, 29-Sep-2026

Chitrakoot News: 35 किमी के हाईवे पर गड्ढों भरा सफर

कर्वी से राजापुर हाईवे की दूरी करीब 35 किलोमीटर है, लेकिन बारिश के बाद सड़क पर गड्ढों की संख्या इससे भी ज्यादा हो गई है। और पढ़ें
12:28 AM, 29-Sep-2026

Deoria News: बलटिकरा चौराहे से युवक का दिन दहाड़े अपहरण

Youth abducted in broad daylight from Baltikra intersection. और पढ़ें
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12:28 AM, 29-Sep-2026

Ayodhya News: 50 हजार के लिए छात्र ने साथियों संग की की थी सराफा व्यापारी से लूट

50 हजार के लिए छात्र ने साथियों संग की की थी सराफा व्यापारी से लूट और पढ़ें
12:28 AM, 29-Sep-2026

Sant Kabir Nagar News: दीक्षा एप का शिक्षक, बच्चे और अभिभावक करें प्रयोग

Teachers, children, and parents should use the DIKSHA app. और पढ़ें
12:28 AM, 29-Sep-2026

Lakhimpur Kheri News: जिले के 1.81 लाख यूनिटों की नहीं हुई ई-केवाईसी, कटेंगे नाम

राशन कार्ड में दर्ज 1.81 लाख यूनिटों की अभी तक ई-केवाईसी नहीं हुई है। ई-केवाईसी न कराने वाले नाम राशन कार्ड से काटे जा सकते हैं। और पढ़ें
12:28 AM, 29-Sep-2026

Banda News: केन का जलस्तर घटा, यमुना में वृद्धि

बांदा। उफान पर आई केन नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु छूने से पहले ही घटने लगा है। और पढ़ें
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