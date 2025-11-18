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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 29 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:30 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
12:29 AM, 29-Sep-2026
Basti News: रैबीज से बचाव के लिए समय पर टीकाकरण बहुत जरूरीTimely vaccination is crucial for protection against rabies. और पढ़ें
12:29 AM, 29-Sep-2026
यूपी: आगरा के पारस गुप्ता ने जीती यूपी स्टेट स्नूकर चैंपियनशिप, फाइनल में लखनऊ के आयुष मित्तल को दी मातफाइनल मुकाबले में पारस की शुरुआत अच्छी नहीं रही और वे शुरुआती दोनों फ्रेम हार गए। इसके बाद पारस ने शानदार वापसी करते हुए अपनी लय हासिल की और आयुष को कोई मौका दिए बिना लगातार पांच फ्रेम जीतकर 5-2 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। और पढ़ें
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12:29 AM, 29-Sep-2026
Sant Kabir Nagar News: सड़क किनारे खड़ी कार में रोडवेज बस ने मारी टक्करA roadways bus rammed into a car parked by the roadside. और पढ़ें
12:29 AM, 29-Sep-2026
Lakhimpur Kheri News: ब्लाइंड स्पॉट पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए 100 मीटर पहले लगेगा साइनेजब्लाइंड स्पॉट पर हादसे रोकने के लिए घुमावदार स्थानों और ब्लाइंड स्पॉट से 100 मीटर पहले साइनेज लगाए जाएंगे। और पढ़ें
12:29 AM, 29-Sep-2026
Chitrakoot News: 35 किमी के हाईवे पर गड्ढों भरा सफरकर्वी से राजापुर हाईवे की दूरी करीब 35 किलोमीटर है, लेकिन बारिश के बाद सड़क पर गड्ढों की संख्या इससे भी ज्यादा हो गई है। और पढ़ें
12:28 AM, 29-Sep-2026
Deoria News: बलटिकरा चौराहे से युवक का दिन दहाड़े अपहरणYouth abducted in broad daylight from Baltikra intersection. और पढ़ें
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12:28 AM, 29-Sep-2026
Ayodhya News: 50 हजार के लिए छात्र ने साथियों संग की की थी सराफा व्यापारी से लूट50 हजार के लिए छात्र ने साथियों संग की की थी सराफा व्यापारी से लूट और पढ़ें
12:28 AM, 29-Sep-2026
Sant Kabir Nagar News: दीक्षा एप का शिक्षक, बच्चे और अभिभावक करें प्रयोगTeachers, children, and parents should use the DIKSHA app. और पढ़ें
12:28 AM, 29-Sep-2026
Lakhimpur Kheri News: जिले के 1.81 लाख यूनिटों की नहीं हुई ई-केवाईसी, कटेंगे नामराशन कार्ड में दर्ज 1.81 लाख यूनिटों की अभी तक ई-केवाईसी नहीं हुई है। ई-केवाईसी न कराने वाले नाम राशन कार्ड से काटे जा सकते हैं। और पढ़ें
12:28 AM, 29-Sep-2026