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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 22 September 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 22 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Tue, 22 Sep 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:00 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 22 September 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:00 AM, 22-Sep-2026

डीएलएड परीक्षा:दो पाली में शामिल हुए 5880 प्रशिक्षु

D.El.Ed. Exam: 5,880 trainees appeared across two shifts और पढ़ें
12:59 AM, 22-Sep-2026

Kushinagar News: श्रम विभाग ने लगाया निशुल्क स्वास्थ्य शिविर

सेवा संकल्प अभियान के तहत सोमवार को श्रम विभाग की ओर से चिकित्सा विभाग के सहयोग से नौका टोला चुंगी, रामकोला रोड पर श्रमिकों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। और पढ़ें
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12:59 AM, 22-Sep-2026

Agra News: कस्बे में धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की शोभायात्रा

कस्बे में धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की शोभायात्रा और पढ़ें
12:59 AM, 22-Sep-2026

Rampur News: होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला हल्द्वानी के युवक का शव

रामपुर रोड स्थित एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव फंदे से लटका मिला। और पढ़ें
12:58 AM, 22-Sep-2026

Kushinagar News: हादसे ने छीन लीं दो परिवारों की खुशियां

नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में हुए बाइक हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। और पढ़ें
12:58 AM, 22-Sep-2026

Unnao News: डेडलिफ्ट चैंपियनशिप में आरएस एक्सेल अकादमी व अल्ट्राफिट जिम प्रथम

उन्नाव। शहर के दरोगाबाग स्थित एक गेस्ट हाउस में उन्नाव पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा कराई जा रही प्रतियोगिता के अंतिम दिन रविवार रात डेडलिफ्ट (पावरलिफ्टिंग के तीन प्रमुख व्यायामों में एक) टीम चैंपियनशिप कराई गई। और पढ़ें
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12:57 AM, 22-Sep-2026

Rampur News: बेटी की मौत के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पिता की हालत बिगड़ी

बेटी की मौत के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परेशान चल रहे पिता की रविवार को पुलिस की मौजूदगी में बातचीत के दौरान अचानक हालत बिगड़ गई। और पढ़ें
12:57 AM, 22-Sep-2026

Basti News: बाइक से टक्कर मारने के आरोप में प्राथमिकी

FIR registered for allegedly hitting someone with a bike. और पढ़ें
12:57 AM, 22-Sep-2026

Basti News: आईटीआई में 97 सीटों पर प्रवेश शुरू

Admissions open for 97 seats at ITI. और पढ़ें
12:57 AM, 22-Sep-2026

Mau News: पोखरी में पैर फिसलने से अधेड़ की डूबकर मौत

Middle-aged man drowns after slipping into a pond और पढ़ें
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