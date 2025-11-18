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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 22 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:00 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:00 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
01:00 AM, 22-Sep-2026
डीएलएड परीक्षा:दो पाली में शामिल हुए 5880 प्रशिक्षुD.El.Ed. Exam: 5,880 trainees appeared across two shifts और पढ़ें
12:59 AM, 22-Sep-2026
Kushinagar News: श्रम विभाग ने लगाया निशुल्क स्वास्थ्य शिविरसेवा संकल्प अभियान के तहत सोमवार को श्रम विभाग की ओर से चिकित्सा विभाग के सहयोग से नौका टोला चुंगी, रामकोला रोड पर श्रमिकों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। और पढ़ें
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12:59 AM, 22-Sep-2026
Agra News: कस्बे में धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की शोभायात्राकस्बे में धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की शोभायात्रा और पढ़ें
12:59 AM, 22-Sep-2026
Rampur News: होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला हल्द्वानी के युवक का शवरामपुर रोड स्थित एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव फंदे से लटका मिला। और पढ़ें
12:58 AM, 22-Sep-2026
Kushinagar News: हादसे ने छीन लीं दो परिवारों की खुशियांनेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में हुए बाइक हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। और पढ़ें
12:58 AM, 22-Sep-2026
Unnao News: डेडलिफ्ट चैंपियनशिप में आरएस एक्सेल अकादमी व अल्ट्राफिट जिम प्रथमउन्नाव। शहर के दरोगाबाग स्थित एक गेस्ट हाउस में उन्नाव पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा कराई जा रही प्रतियोगिता के अंतिम दिन रविवार रात डेडलिफ्ट (पावरलिफ्टिंग के तीन प्रमुख व्यायामों में एक) टीम चैंपियनशिप कराई गई। और पढ़ें
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12:57 AM, 22-Sep-2026
Rampur News: बेटी की मौत के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पिता की हालत बिगड़ीबेटी की मौत के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परेशान चल रहे पिता की रविवार को पुलिस की मौजूदगी में बातचीत के दौरान अचानक हालत बिगड़ गई। और पढ़ें
12:57 AM, 22-Sep-2026
Basti News: बाइक से टक्कर मारने के आरोप में प्राथमिकीFIR registered for allegedly hitting someone with a bike. और पढ़ें
12:57 AM, 22-Sep-2026
Basti News: आईटीआई में 97 सीटों पर प्रवेश शुरूAdmissions open for 97 seats at ITI. और पढ़ें
12:57 AM, 22-Sep-2026