Agra News: परीक्षा केंद्र के बाहर घात लगाए रही पुलिस, नहीं पहुंचा आरोपी
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:28 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
आगरा। न्यू आगरा थाना पुलिस दयालबाग फायरिंग प्रकरण के मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए परीक्षा केंद्र पर घात लगाए खड़ी रही। आरोपी परीक्षा देने नहीं आया। सरेराह रंगबाजी का यह आरोपी तीन दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर है।
शुक्रवार रात दयालबाग सौ फुटा रोड पर युवकों के दो गुटों में विवाद के बाद एक पक्ष की ओर से पिस्टल से कई राउंड फायरिंग की गई थी। सदर के मधुनगर निवासी निखिल चौधरी की तहरीर पर दयालबाग निवासी सिद्धार्थ राना, तरुन चौधरी और पांच अज्ञात पर जानलेवा हमले की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। आरोपी सिद्धार्थ राना दयालबाग में एक कॉलेज से एमबीए कर रहा है। सोमवार को उसकी परीक्षा थी। जानकारी पर पुलिस टीम सुबह से डट रही लेकिन सिद्धार्थ परीक्षा देने नहीं पहुंचा।
पुलिस टीम आरोपियों की तलाश कर रही है। प्रारंभिक जांच में त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। पुलिस को कुछ तथ्य मिले हैं। जल्द आरोपियाें को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। - सय्यद अली अब्बास,डीसीपी सिटी
विज्ञापन
विज्ञापन
शुक्रवार रात दयालबाग सौ फुटा रोड पर युवकों के दो गुटों में विवाद के बाद एक पक्ष की ओर से पिस्टल से कई राउंड फायरिंग की गई थी। सदर के मधुनगर निवासी निखिल चौधरी की तहरीर पर दयालबाग निवासी सिद्धार्थ राना, तरुन चौधरी और पांच अज्ञात पर जानलेवा हमले की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। आरोपी सिद्धार्थ राना दयालबाग में एक कॉलेज से एमबीए कर रहा है। सोमवार को उसकी परीक्षा थी। जानकारी पर पुलिस टीम सुबह से डट रही लेकिन सिद्धार्थ परीक्षा देने नहीं पहुंचा।
विज्ञापन
पुलिस टीम आरोपियों की तलाश कर रही है। प्रारंभिक जांच में त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। पुलिस को कुछ तथ्य मिले हैं। जल्द आरोपियाें को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। - सय्यद अली अब्बास,डीसीपी सिटी
विज्ञापन