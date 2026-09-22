Agra News: जैन पार्क से बाइक चोरी के तीन आरोपी गिरफ्तार

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आगरा। कमला नगर पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी के आरोप में तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी की एक बाइक, एक स्कूटी और बाइक के पुर्जे बरामद किए हैं। 7 सितंबर को जैन पार्क के सामने से बाइक चुराई गई थी। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस ने तोश ग्रीन सोसाइटी के पास से महेंद्र सिंह उर्फ रिंकू, मुखलेश कुमार उर्फ टिक्कू और बबलू निषाद मक्खनपुर को पकड़ा है। तीनों फिरोजाबाद के हैं। स्कूटी की चोरी का मामला हरीपर्वत थाने में दर्ज है। बबलू और महेंद्र पर पहले से गैंगस्टर समेत चार मामले दर्ज हैं।