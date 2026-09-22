Agra News: एसएसआई और दरोगा पर प्राथमिकी के लिए अदालत में प्रार्थनापत्र

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जिला फिरोजाबाद के गांव चुल्हावली निवासी चंद्रमोहन सोनी ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। आरोप लगाया कि उनकी कागारौल में सराफ की दुकान है। वहीं किराए पर रहते हैं। एसएसआई और दरोगा ने मिलकर उनसे कई बार में 1.80 लाख रुपये वसूल लिए। इसके बाद भी उनके खिलाफ शिकायत कराकर परेशान करते। दुकान भी उन्होंने बैंक से लोन लेकर खोली थी। उसे बंद करा दिया। वह घर और दुकान से बेघर हो गए। फिर भी दरोगा 2 लाख रुपयों की मांग कर रहा है। आरोप है कि 18 जुलाई, 2025 को शांतिभंग के आरोप में उसे जेल भी भिजवा दिया गया था। विज्ञापन

जिला फिरोजाबाद के गांव चुल्हावली निवासी चंद्रमोहन सोनी ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। आरोप लगाया कि उनकी कागारौल में सराफ की दुकान है। वहीं किराए पर रहते हैं। एसएसआई और दरोगा ने मिलकर उनसे कई बार में 1.80 लाख रुपये वसूल लिए। इसके बाद भी उनके खिलाफ शिकायत कराकर परेशान करते। दुकान भी उन्होंने बैंक से लोन लेकर खोली थी। उसे बंद करा दिया। वह घर और दुकान से बेघर हो गए। फिर भी दरोगा 2 लाख रुपयों की मांग कर रहा है। आरोप है कि 18 जुलाई, 2025 को शांतिभंग के आरोप में उसे जेल भी भिजवा दिया गया था।

आगरा। सराफ ने 1.80 लाख रुपये की अवैध वसूली का आरोप लगाकर थाना कागारौल के तत्कालीन एसएसआई किशोर गौतम व ताज सुरक्षा के एसआई रामप्रकाश शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सीजेएम शारिब अली ने डीसीपी पश्चिम जोन से 3 अक्तूबर तक आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।