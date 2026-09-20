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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 20 September 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 20 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Sun, 20 Sep 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 20 September 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

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Ghazipur News: मंडलीय ट्रायल में प्रतिभाग करेंगे जिले के 6 मुक्केबाज

Six boxers from the district will participate in the divisional trials. और पढ़ें
01:29 AM, 20-Sep-2026

Saharanpur News: यमुना खादर में जमीन कब्जाने को लेकर दो पक्ष आमने-सामने, लहराए हथियार

Two groups clash over land encroachment in Yamuna Khadar; weapons brandished. और पढ़ें
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Basti News: मंडलीय कला उत्सव में सिद्धार्थनगर का दबदबा, विजेताओं ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बनाई जगह

Siddharthnagar dominates Divisional Art Festival; winners secure spots in state-level competition. और पढ़ें
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Jaunpur News: सुरेरी थानाध्यक्ष निलंबित, जफराबाद में एसपी के पीआरओ की तैनाती

Sureri police officer suspended, SP's PRO posted in Jafrabad और पढ़ें
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Mau News: पत्नी को मारपीट कर जबरन ले जाने का आरोप

Accused of forcibly taking away his wife by beating her और पढ़ें
01:29 AM, 20-Sep-2026

Shahjahanpur News: ट्रांसपोर्टर पर जानलेवा हमले का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार...पैर में लगी गोली

शाहजहांपुर। आरसी मिशन थाना क्षेत्र में ट्रांसपोर्टर नीरज त्रिवेदी पर चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोपी शिब्बू उर्फ आलम को पुलिस ने शनिवार को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। और पढ़ें
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01:28 AM, 20-Sep-2026

Varanasi News: महिला के खाते से एपीके फाइल से 6.64 लाख रुपये की साइबर ठगी

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Kushinagar News: आम सभा में खड्डा चीनी मिल को भरपूर गन्ना आवंटन पर जोर

सहकारी गन्ना विकास समिति खड्डा की साधारण बैठक शनिवार को नगर के विवाह भवन में हुई। और पढ़ें
01:28 AM, 20-Sep-2026

Basti News: 439 परिषदीय विद्यालयों की लाइब्रेरी में नहीं पहुंचीं एनसीईआरटी की किताबें

NCERT books have not reached the libraries of 439 council schools. और पढ़ें
01:28 AM, 20-Sep-2026

Mau News: बारिश में घर पर गिरा पेड़

Tree fell on the house during the rain और पढ़ें
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