फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 16 September 2026

Live

UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 16 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Wed, 16 Sep 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:00 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

विज्ञापन
UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 16 September 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:00 AM, 16-Sep-2026

Raebareli News: दवा प्रतिनिधियों ने थाने पर किया हंगामा

दवा प्रतिनिधियों ने थाने पर किया हंगामा और पढ़ें
12:59 AM, 16-Sep-2026

कमीशनखोरी ने बांसडीह का विकास रोका : संजय सिंह

Commission-seeking has stalled development in Bansdih: Sanjay और पढ़ें
विज्ञापन
12:59 AM, 16-Sep-2026

Amethi News: बार एसोसिएशन चुनाव का बजा बिगुल, सात को मतदान

Bar associaton और पढ़ें
12:59 AM, 16-Sep-2026

Azamgarh News: 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार और पढ़ें
12:59 AM, 16-Sep-2026

Basti News: साढ़े चार किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार

Smuggler arrested with 4.5 kg of cannabis. और पढ़ें
12:58 AM, 16-Sep-2026

Raebareli News: बिजली बिल को लेकर भाइयों में मारपीट

बिजली बिल को लेकर भाइयों में मारपीट और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
12:58 AM, 16-Sep-2026

Ayodhya News: राम मंदिर का निर्माण पूरा,भुगतान से पहले बकाया बिलों की होगी जांच

राम मंदिर का निर्माण पूरा,भुगतान से पहले बकाया बिलों की होगी जांच और पढ़ें
12:58 AM, 16-Sep-2026

Rampur News: मोटर चोरी करते युवक को ग्रामीणों ने दबोचा

कोतवाली क्षेत्र के बिशनपुर जागीर गांव के जंगल में सैंजनी नदी किनारे खेतों में लगी बिजली की मोटर चोरी करने के आरोप में ग्रामीणों ने मंगलवार दोपहर एक युवक को रंगे हाथ दबोच लिया। और पढ़ें
12:58 AM, 16-Sep-2026

Raebareli News: मारपीट मामले में अंतिम रिपोर्ट स्वीकार

मारपीट मामले में अंतिम रिपोर्ट स्वीकार और पढ़ें
12:58 AM, 16-Sep-2026

Amethi News: घरों तक नहीं पहुंचा पानी, शिकायतें बढ़ीं

pipe line और पढ़ें
Load More
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed