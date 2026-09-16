Bareilly News: सेक्टर छह के लेआउट की मंजूरी अटकी, चार सेक्टरों में भूखंड आवंटन प्रभावित

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परसाखेड़ा में आवास विकास परिषद की ओर से 522 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आवासीय योजना विकसित की जा रही है। इसमें लैंड पूलिंग योजना के तहत करीब 200 किसानों की 65 हेक्टेयर भूमि भी शामिल की गई है। योजना के तहत किसानों को उनकी भूमि के बदले विकसित भूखंड दिए जाने हैं।18 मई को आवास आयुक्त डॉ. बलकार सिंह ने सेक्टर चार और छह के लेआउट को दोबारा मंजूरी के लिए भेजा था। बताया गया कि पहले तैयार लेआउट में आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक भूमि प्रस्तावित थी। इसके बाद संशोधन कर नया लेआउट तैयार किया गया।अधिकारियों के अनुसार सेक्टर चार, पांच और सात के लेआउट को स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि सेक्टर छह की मंजूरी अभी लंबित है। स्वीकृत सभी सेक्टरों में खसरा संख्या के आधार पर भूमि आवंटन किया जाना है।वर्जन ...सेक्टर छह के लेआउट को अभी मंजूरी नहीं मिली है। इसके कारण चारों सेक्टरों में भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। - राजेंद्रनाथ राम, अधिशासी अभियंता, आवास विकास परिषद