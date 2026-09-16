Bareilly News: अंधी गाय ने दिया 74 किलो के बछड़े को जन्म

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बरेली। नकटिया स्थित यदुनंदिनी गोशाला में एचएफ नस्ल की गाय ने 74 किलो के बछड़े को जन्म दिया। जन्म के समय बछड़े का अधिक वजन होने से प्रसव के दौरान गाय को काफी परेशानी हुई। गोशाला प्रमुख वीरेंद्र यादव ने बताया कि गाय बुधवार को प्रसव का प्रयास कर रही थी, लेकिन बच्चा अधिक वजन का होने के कारण बच्चेदानी में फंस गया। इसके बाद चिकित्सकीय सलाह पर इंजेक्शन देने के बाद बृहस्पतिवार को गाय ने बछड़े को जन्म दिया। जिसका नाम गुरु रखा गया है। उन्होंने बताया कि गाय की उम्र करीब छह वर्ष है और यह उसका तीसरा बच्चा है। सामान्य तौर पर गाय के बछड़े का वजन जन्म के समय करीब 25 से 35 किलो के बीच रहता है। इस गाय ने इससे पहले जिन दो बच्चों को जन्म दिया था, उनका वजन भी 30 और 35 किलो था। उन्होंने बताया कि गाय की स्थिति देखकर लग रहा था कि यह दो बच्चों को जन्म देगी। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस गाय ने इस बछड़े को जन्म दिया है, वह अंधी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल बच्चा और गाय पूरी तरह से सामान्य स्थिति में हैं।