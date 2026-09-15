यूपी में 15 हजार शिक्षकों की बंपर भर्ती: जारी किए गए दो विज्ञापन, जानिए आवेदन से लेकर परीक्षा तक की पूरी डिटेल

15 एवं 16 दिसम्बर को होगी प्रवक्ता संवर्ग के पदों की परीक्षा

आयोग अध्यक्ष ने बताया कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रवक्ता संवर्ग के 2,607 रिक्त पदों के लिए भी विज्ञापन संख्या-06/2026 जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए विज्ञापन 15 सितम्बर, 2026 को प्रकाशित किया गया है और ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन प्रक्रिया 18 सितम्बर, 2026 से प्रारम्भ होगी। पीजीटी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17 अक्तूबर, 2026 और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 21 अक्तूबर, 2026 निर्धारित की गई है। प्रवक्ता संवर्ग के पदों के लिए परीक्षा 15 एवं 16 दिसम्बर, 2026 को है।