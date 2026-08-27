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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 27 August 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 27 अगस्त के मुख्य और ताजा समाचार

Thu, 27 Aug 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 27 August 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:30 AM, 27-Aug-2026

Sant Kabir Nagar News: कजरी की मधुर धुनों से सजी शाम, लोक संस्कृति का दिखा रंग

An evening graced by the melodious tunes of Kajri; the vibrant hues of folk culture on display. और पढ़ें
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Unnao News: सफेद पाउडर से बना पनीर कराया नष्ट, कारखाना बंद

सफेद पाउडर से बना पनीर कराया नष्ट, कारखाना बंद और पढ़ें
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01:29 AM, 27-Aug-2026

Mathura News: प्लॉट दिलाने के नाम पर 59.47 लाख रुपये की ठगी

मथुरा समाचार और पढ़ें
01:29 AM, 27-Aug-2026

Unnao News: एक्सप्रेसवे पर बारिश का कहर, मिट्टी बहने से 10 मीटर सड़क खोखली

एक्सप्रेसवे पर बारिश का कहर, मिट्टी बहने से 10 मीटर सड़क खोखली और पढ़ें
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Sant Kabir Nagar News: परिषदीय विद्यालयों में अब हर तीन महीने में होगी पीटीएम बैठक

PTM meetings will now be held every three months in council schools. और पढ़ें
01:29 AM, 27-Aug-2026

Basti News: सोलर पैनल से तार चुराने का आरोपी गिरफ्तार

Accused arrested for stealing wires from solar panels. और पढ़ें
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01:29 AM, 27-Aug-2026

Agra News: जमीन पर कब्जे का आरोप, भाकियू ने सौंपा ज्ञापन

जमीन पर कब्जे का आरोप, भाकियू ने सौंपा ज्ञापन और पढ़ें
01:29 AM, 27-Aug-2026

Deoria News: सात घंटे गुल रही पईलहां के 200 घरों की बिजली

Power supply to 200 houses in Pailhan was out for seven hours. और पढ़ें
01:28 AM, 27-Aug-2026

Sant Kabir Nagar News: लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का हुआ शुभारंभ

Lokmata Ahilyabai Matrushakti Yatra Scheme launched और पढ़ें
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Basti News: युवती को ले जाने का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

Accusation of abducting a young woman; FIR registered. और पढ़ें
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