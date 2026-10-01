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Meerut News: तेजगढ़ी पर बाइक सवार युवकों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

Thu, 01 Oct 2026 12:22 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:22 AM IST
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Bike riders were chased and beaten at Tejgarhi.
हमलावरों ने लाठी-डंडे और बेल्ट से किया हमला, एक युवक का दांत टूटा
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। मेडिकल थाना क्षेत्र में तेजगढ़ी चौराहे पर मामूली कहासुनी के बाद दस युवकों ने बाइक सवार सरायकाजी निवासी अंकुश कुमार व उसके दोस्त रोहित पर हमला कर दिया। हमलावरों ने दोनों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। मारपीट में एक युवक का दांत टूट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद आरोपी बाइक में तोड़फोड़ करने के बाद उसे भी लेकर चले गए थे। पुलिस ने बुधवार को प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
गढ़ रोड स्थित सरायकाजी निवासी अंकुश कुमार ने बुधवार को मेडिकल थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया कि 11 सितंबर की रात करीब 11:30 बजे वह अपने दोस्त रोहित के साथ दुकान बंद करने के बाद बुढ़ाना गेट से सामान लेने गया था। रात करीब एक बजे दोनों तेजगढ़ी चौराहे के पास कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए रुके थे। वहां पहले से खड़े एक युवक ने अंकुश से गाली-गलौज करते हुए कमेंट किए थे। विरोध करने पर आरोपी ने फोन कर अपने हमलावरों को बुला लिया था।
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आरोप है कि कुछ ही देर में पहुंचे युवकों ने दोनों पर लाठी-डंडों और बेल्ट से हमला कर दिया। दोनों जान बचाने के लिए भागे तो हमलावरों ने उन्हें दौड़ा-दौड़ाकर पीटा था। बुधवार को वह शिकायत लेकर थाने पहुंचा। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि आरोपियों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है।
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