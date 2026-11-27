लखनऊ। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान की ओर से बृहस्पतिवार को गाेमतीनगर की उर्दू अकादमी में कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का आयोजन हुआ। संस्थान की महामंत्री एवं साहित्यकार डॉ. सीमा गुप्ता के काव्य-संग्रह माटी की महक का लोकार्पण भी हुआ। डॉ. शोभा दीक्षित भावना, डॉ. सीमा गुप्ता, डॉ. कलीम कैसर, सर्वेश अस्थाना, डॉ. सरला शर्मा अस्मा, अनुराग मिश्र गैर ने कविता पाठ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आईएएस डॉ. अखिलेश कुमार मिश्रा एवं अभय निर्भीक ने भी अपनी रचनाएं पढ़ीं।

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