Lucknow News: शिया कॉलेज में टैबलेट पाकर खिले चेहरे
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:22 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:22 AM IST
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लखनऊ। शिया पीजी कॉलेज में बृहस्पतिवार को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना डिजीशक्ति के अंतर्गत टैबलेट वितरण कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ एवं हज दानिश आजाद अंसारी ने छात्र-छात्राओं को टैबलेट बांटे। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. सैयद शबीहे रजा बाकरी, प्रो. बीबी श्रीवास्तव समेत महाविद्यालय के शिक्षक व छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
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