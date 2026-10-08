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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 8 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 08 Oct 2026 08:30 AM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 08:30 AM IST
खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
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लाइव अपडेट
08:00 AM, 08-Oct-2026
बिहार: बेटों को खोया, पोते पर भरोसा नहीं... 65 साल के सुखराम ने पत्नी संग गयाजी में किया अपना ही पिंडदानगयाजी में पितृपक्ष के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी 65 वर्षीय सुखराम केवट ने अपनी पत्नी चमारी बाई के साथ जनार्दन मंदिर में अपना और पत्नी का आत्म पिंडदान किया। सुखराम ने बताया कि उनके दोनों बेटों की मौत हो चुकी है और उन्हें चिंता थी कि भविष्य में उनका पोता उनके लिए गयाजी आकर पिंडदान करेगा या नहीं। और पढ़ें
07:58 AM, 08-Oct-2026
बिहार: जमीन विवाद पर खूनी झड़प, युवक को चाकू मारा; फायरिंग और तीन वाहनों में आग लगाने का भी आरोपसीवान के बड़हरिया थाना क्षेत्र के जमुनागढ़ के पास भूमि विवाद को लेकर बुधवार देर रात दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान चाकू लगने से जमीद अहमद गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला करने के साथ फायरिंग और तीन वाहनों में आग लगाकर उन्हें क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया है। और पढ़ें
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07:55 AM, 08-Oct-2026
बिहार: आंगनबाड़ी में सांप ने काटा, पांच साल के बच्चे की मौत; परिजनों ने सहायिका पर लगाया लापरवाही का आरोपपटना के बाढ़ थाना क्षेत्र के पोथमा पर गांव में आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने गए पांच वर्षीय इशु कुमार को चापाकल के पास सांप ने काट लिया। परिजनों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद आंगनबाड़ी सहायिका ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाने के बजाय पैदल घर भेज दिया। और पढ़ें
07:52 AM, 08-Oct-2026