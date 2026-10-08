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भागलपुर में ईओयू की बड़ी कार्रवाई: एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नारद कुमार दास के पांच ठिकानों पर छापेमारे जारी

Thu, 08 Oct 2026 07:03 PM IST
भागलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुर Published by: भागलपुर ब्यूरो Updated Thu, 08 Oct 2026 07:03 PM IST
सार

भागलपुर में आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने योजना एवं विकास विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नारद कुमार दास के आवास समेत पांच ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है।

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Bihar news-Major EOU Action in Bhagalpur: Raids Conducted at Five Locations Linked to Executive Engineer
अपराध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भागलपुर में आर्थिक अपराध इकाई यानी ने बड़ी कार्रवाई की है। तिलकामांझी थाना क्षेत्र के हनुमान पथ मोहल्ले में योजना एवं विकास विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नारद कुमार दास के आवास पर ईओयू की टीम छापेमारी कर रही है।

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जानकारी के अनुसार, आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई की जा रही है। ईओयू  की टीम एक साथ कुल पांच ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। नारद कुमार दास मुंगेर में योजना एवं विकास विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर कार्यरत बताए जा रहे हैं।

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फिलहाल ईओयू  की टीम उनके आवास समेत अन्य ठिकानों पर दस्तावेजों और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है। टीम द्वारा विभिन्न दस्तावेजों और संपत्ति से संबंधित कागजातों की पड़ताल की जा रही है।

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जफरुद्दीन (इंस्पेक्टर, आर्थिक अपराध इकाई) ने बताया कि छापेमारी की कार्रवाई पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि टीम को क्या-क्या बरामद हुआ है और जांच में क्या तथ्य सामने आए हैं। मामले में ईओयू की कार्रवाई जारी है।

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