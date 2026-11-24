उच्चतम न्यायालय ने बिहार के सासाराम में तैनात जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अनिल कुमार को रोहतास के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार पर एक रुपये का सांकेतिक जुर्माना लगाने के मामले में फटकार लगाई है। अदालत के निर्देश के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर न्यायिक अधिकारी ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को दोषी ठहराते हुए यह जुर्माना लगाया था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने न्यायिक अधिकारी के कार्य करने के तरीके पर बेहद गंभीर सवाल खड़े किए। शीर्ष अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते समय बाहुबली की तरह व्यवहार करना तुरंत बंद होना चाहिए।

कानून की समझ पर जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के दौरान न्यायिक अधिकारी के आचरण पर गहरी नाराजगी प्रकट की। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा कि कानून को लेकर संबंधित न्यायिक अधिकारी की समझ बहुत चिंताजनक है। उन्होंने रेखांकित किया कि अधिकारी को पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 384 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 के वास्तविक दायरे और उनके स्पष्ट प्रावधानों को ठीक से समझना चाहिए।

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पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत कक्ष के भीतर होने वाले प्रत्यक्ष अपराधों और अदालत के किसी आदेश का पालन नहीं होने के मामलों में बड़ा अंतर होता है। यदि कोई व्यक्ति अदालत के सामने किसी अन्य व्यक्ति को थप्पड़ मारता है, गाली-गलौज करता है या निर्देश दिए जाने के बावजूद अदालत कक्ष से बाहर जाने से मना कर देता है, तो इसे अदालत के सामने किया गया सीधा अपराध माना जाता है। इसके विपरीत, किसी अधिकारी को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने के पश्चात उस आदेश का पालन न होना इस श्रेणी में शामिल नहीं होता।

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एक ही दिन में दोषी ठहराने पर आपत्ति

शीर्ष अदालत ने न्यायिक अधिकारी अनिल कुमार के आक्रामक रवैये और कार्यशैली पर भी गहरे सवाल उठाए। पीठ ने पाया कि न्यायिक अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को सीधे फोन किया और उसी दिन उन्हें अवहेलना का दोषी भी ठहरा दिया। इस कार्यशैली को अनुचित ठहराते हुए प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्पष्ट नसीहत दी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अपनी न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल करते समय संयम का परिचय देना चाहिए और ऐसा बाहुबली जैसा आचरण पूर्णतः बंद करना चाहिए।

झूठी गवाही से जुड़ा था मुख्य मामला

यह पूरा विवाद रोहतास के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार से संबंधित है। सासाराम स्थित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अनिल कुमार ने 29 सितंबर 2026 को पुलिस अधीक्षक को अदालत के आदेश की अवहेलना का दोषी करार दिया था। यह प्रकरण वर्ष 2023 में निपटाए गए एक आपराधिक मामले में झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाने के अदालती निर्देश से जुड़ा था।

न्यायिक अधिकारी ने आरोप लगाया था कि पुलिस अधीक्षक ने आदेश मिलने के बाद भी संबंधित व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश पूरा नहीं किया। इस बात से नाराज होकर उन्होंने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक पर एक रुपये का जुर्माना लगा दिया था। इस फैसले के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जहां उच्च न्यायालय ने जुर्माने के आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद यह मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा, जहां शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान संबंधित न्यायिक अधिकारी के रवैये की कड़ी आलोचना की।