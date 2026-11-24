{"_id":"6b0508c7f0eae764bd0b3912","slug":"anant-singh-daughter-shivangi-singh-wedding-preparations-nadawan-bihar-2026-11-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बिहार: लाखों मेहमान, 14 हलवाई टीमें-घुड़दौड़ का मैदान, कैसी है अनंत सिंह की बेटी शादी की तैयारी, देखें तस्वीर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी से पहले नदावां स्थित पैतृक आवास पर हल्दी की रस्म आयोजित की गई। इस दौरान अनंत सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके तीनों बेटे अंकित, अभिषेक और अभिनव पीले कपड़ों में नजर आए। पूर्व विधायक नीलम देवी और शिवांगी की बड़ी बहन राजनंदनी भी रस्म में मौजूद रहीं। शिवांगी की हल्दी रस्म के दौरान अनंत सिंह के तीनों बेटे अंकित, अभिषेक और अभिनव पारंपरिक पीले परिधान में नजर आए। घर में शादी की रस्मों को लेकर उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला।

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शादी के लिए रंग-बिरंगी लाइटों से सजा अनंत सिंह का घर



नदावां गांव में अनंत सिंह के पैतृक आवास को शादी के लिए भव्य तरीके से सजाया गया है। घर को करीब 20 दिन पहले से ही रंग-बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाने का काम शुरू कर दिया गया था।

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घुड़दौड़ के लिए मैदान तैयार करने में जुटे ग्रामीण



शिवांगी की शादी के आयोजन में होने वाली घुड़दौड़ प्रतियोगिता के लिए नदावां में मैदान तैयार किया जा रहा है। बारिश के कारण मैदान में पानी और कीचड़ जमा हो गया था। ग्रामीण बालू और रेत डालकर मैदान को दुरुस्त करने में जुटे हैं। घुड़दौड़ प्रतियोगिता की तैयारियों का जायजा लेने विधायक अनंत सिंह खुद मैदान पहुंचे। उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उनके पहुंचने से आयोजन में जुटे समर्थकों और ग्रामीणों का उत्साह बढ़ गया।





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चार लाख मेहमानों के लिए शाही भोज की तैयारी



शिवांगी की शादी में चार लाख से अधिक मेहमानों के पहुंचने की उम्मीद है। उनके भोजन के लिए गांव में तीन अलग-अलग स्थानों पर विशाल पंडाल बनाए गए हैं। यहां दिन-रात भोजन और मिठाइयां तैयार की जा रही हैं। मेहमानों के लिए पकवान तैयार करने के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 14 हलवाई टीमें नदावां पहुंची हैं। अलग-अलग राज्यों के कारीगर अपने पारंपरिक व्यंजन और मिठाइयां बनाने में जुटे हैं। शादी के शाही भोज के लिए बड़े-बड़े कड़ाहों में लालमोहन, गुलाब जामुन और स्पंज रसगुल्ले तैयार किए जा रहे हैं। आयोजकों के मुताबिक, मिठाइयां शुद्ध देसी घी में बनाई जा रही हैं।



