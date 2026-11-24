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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 24 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 24 Nov 2026 08:00 AM IST
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खास बातें
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लाइव अपडेट
07:38 AM, 24-Nov-2026
बड़ा हादसा: स्कॉर्पियो-ट्रक आमने-सामने टकराए, बिहार में सड़क हादसे में पांच की मौत; मासूम समेत चार गंभीरलखीसराय के तेतरहट थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो और ट्रक की आमने-सामने टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि मासूम बच्चे और महिला समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं और मोतिहारी के निवासी हैं। और पढ़ें
07:21 AM, 24-Nov-2026